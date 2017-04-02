المعارضة السورية: تصريحات دي ميستورا حول الأسد "وقحة"

نقلت مصادر دبلوماسية عن المبعوث الأممي إلى سوريا #ستيفان #دي_#ميستورا أنه طلب من المعارضة السورية ضرورة قراءة #الموقف #الأميركي الذي ينص على أن #الأولوية في سوريا هي هزيمة #داعش ولس مصير #الأسد.

وفي المقابل، وصف الدكتور #يحيى_العريضي أحد مستشاري #الهيئة #العليا للمفاوضات السورية، التصريحات التي نسبت للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بالوقحة.

وبدوره، حذر #وائل_علوان #المستشار #الإعلامي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات من أن #روسيا ستستغل المواقف الأميركية الجديدة في أي مفاوضات مقبلة، مكررا موقف المعارضة الرافض لأي دور للأسد مستقبلا.

واعتبر علوان أن شعار محاربة داعش أولا الذي انتهجه #المسؤولون #الأميركيون مؤخرا ليس بالجديد، فيما شدد على رؤية المعارضة بمعالجة سبب نشوء #داعش والتطرف والمتمثل بنظام الأسد.

وجاءت هذه التصريحات بعد تصريحات أميركية أثارت الجدل، حيث أعلنت #واشنطن أن رحيل #الأسد عن السلطة لم يعد أولويتها على لسان ريكس تيلرسون وزير الخارجية، كما أيد المتحدث باسم #البيت_الأبيض شون سبايسر تعليقات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، وأكد من جديد أن بلاده لا تركز حالياً على إزاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بل إن التركيز ينصب على هزيمة "داعش".