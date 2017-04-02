شهادات فارين من الجحيم: هكذا أخرجنا داعش من الرقة

تسبب تنظيم #داعش بحالة نزوح مفتعلة من #الرقة على عكس ما يحدث في الموصل، بعد أن أثار هلع #السكان عبر مكبرات الصوت بأن المدينة ستغرق جراء انهيار مرتقب لسد #الفرات.

وبعيداً عن غاية التنظيم المتطرف من هذه الخطوة التي قد تهدف #لتهريب بعض عناصره أو عائلاتهم من المدينة، إلا أن بعض السكان تركوا بيوتهم وغادروا وسط حالة خوف وجنون كما يروي هؤلاء النازحون.

النزوح من #الرقة كان باتجاه مخيم #عين_عيسى والطريق إليه كانت محفوفة بالمخاطر، أولها حواجز التنظيم والاشتباكات مع #قوات_سوريا_الديمقراطية، إضافة للخوف من أسراب #الطائرات التي قد تقصفهم على اعتبار أنهم عناصر من داعش.

تنتهي رحلتهم في المخيم، يرون شعار الأمم المتحدة الذي يعطيهم بعض الأمان، رغم نقص الغذاء والدواء مع تزايد النازحين فيه كل ساعة وقبل أن تبدأ المعركة الحقيقة لاستعادة الرقة.