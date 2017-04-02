هل طلبت واشنطن من الفصائل السورية المعتدلة الاندماج؟

يبدو أن #واشنطن تتجه للتعامل مع فصائل سورية معارضة متحدة، فقد فرضت الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة الأحد، على جميع #فصائل_المعارضة السورية المعتدلة الاندماج في كيان واحد، في خطوة يُعتقد أنها ترمي إلى قتال "هيئة تحرير الشام" #النصرة سابقاً.

وأوضح قيادي معارض للصحيفة أن مسؤولين أميركيين أبلغوا قياديين في فصائل مدرجة على قوائم الدعم المالي والعسكري بوجوب الاندماج في كيان واحد برئاسة العقيد فضل الله حاجي، القيادي في #فيلق_الشام قائداً عسكرياً للكيان الجديد، مقابل استئناف دفع الرواتب الشهرية وتقديم التسليح، بما فيه احتمال تسليم صواريخ #تاو أميركية مضادة للدروع.

ويشمل القرار بين 30 و35 ألف عنصر في فصائل تنتشر في أرياف #حلب و #حماة و #اللاذقية ومحافظة #إدلب.