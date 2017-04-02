هيئة التفاوض السورية: النظام يطبق سياسة الإفراغ الطائفي

أعلنت #الهيئة_العليا_للتفاوض رفضها لعمليات #ترحيل يعتزم #النظام تنفيذها لتهجير أهالي #الزبداني و #مضايا في ريف دمشق.

مقابل إخلاء سكان مدينتي #كفريا و #الفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا، ودعت الهيئة جميع المعنيين من سوريين وغيرهم إلى وقف هذه #الجريمة، معتبرة الأمر قراراً باطلاً يجب إلغاؤه.

كما صنفت العملية في إطار خطة تصب في مصلحة #إيران و #حزب_الله للتغيير السكاني في #سوريا، ومناقضة لقرارات الشرعية الدولية، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الفتن ومشاريع الحروب المفتوحة في المنطقة.

ودعا بيان الهيئة العليا أيضا المجتمع الدولي لإدانة المشروع الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري، وفق وصفها وخلص البيان إلى التشديد على أن سوريا لجميع السوريين من مختلف المكونات الدينية والطائفية والعرقية.