سوريا.. طريق الموت يمنح الحياة لريف حمص

يعاني سكان #ريف_حمص الشمالي المحاصرون في سوريا، ويلات #القصف و #التجويع ونقص المواد الطبية، وما من سبيل أمامهم للحصول على أدنى المتطلبات، سوى طريق يُطلق عليه اسم " #طريق_الموت".

بعض التجار يجلبون البضائع عبر هذا الطريق من #الرستن في رحلات محفوفة بشتى المخاطر، لكنها تبقى الوسيلة الوحيدة لمدّ المنطقة باحتياجاتها.

ويقول أحد التجار، أبو جمال، بعد أن وصل وحمولته بخير هذه المرة، وحاله يشبه حال الكثيرين من أهالي ريف حمص الشمالي المحاصرين: "لم يعد أمامي مع استمرار #الحصار إلا التجارة بالبضائع التي أقوم بنقلها من الرستن إلى #الحولة، لأبيعها للتجار في السوق".

وصعوبات "طريق الموت" كثيرة، منها وعورته الشديدة والطين الكثيف الذي يكسوه في فصل الشتاء.

ويؤكد أحد السكان أن الطريق صعب صيفاً وشتاءً، فهو مليء بالكمائن و #القنص والقذائف، واستخدامه لنقل البضائع يعود على التاجر بأجور زهيدة وقليلة، فالخطر كبير وأجرة العامل قليلة.

حصار وندرة وصول المواد الإغاثية وأوضاع إنسانية صعبة تجبر الكثيرين على خوض مخاطرة "طريق الموت".