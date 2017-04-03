شاهد.. "العربية" تثير غضب مندوب النظام السوري الجعفري

ما زالت قناة "العربية" تثير حنق النظام السوري، وتسببت مجدداً في خروج مندوب النظام في الأمم المتحدة ورئيس وفد تفاوضه في جنيف، #بشار_الجعفري، عن طوره عندما هاجم موفد "العربية" ورفض الرد على أسئلته.

ما الذي يشعر به مندوب النظام السوري، بشار الجعفري، عندما تحضر أمامه #قناة " #العربية"؟

في حديثه الموجه إلى موفد "العربية" محمد دغمش، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المحادثات حول سوريا برعاية الأمم المتحدة في جنيف، كشف هذه المرة أيضا عن صده وكرهه لقناة "العربية".

فما الذي استفزه تجاه قناة تنقل الأخبار؟ هذا حاله منذ بدء #الثورة_السورية، وإذا أنكر وجود "العربية" اليوم، فهو متابع عن كثب لما تبثه.

وفي وقت سابق أثناء جلسة لمجلس الأمن، قال الجعفري بالنص: "قبل يومين كنت أشاهد قناة العربية. وكانت تستضيف إرهابياً من اسطنبول".

مشاعر كراهية يكنها الجعفري لقناة "العربية" منذ بدء الثورة السورية، بدت واضحة من متابعته لأخبارها بحذافيرها وروايته لتفاصيلها بالكلمة والحرف والنفس في مناسبة ومحفل.

قناة "العربية" يتابعها الملايين، والجعفري يعترف ضمنا بهذا، لكنه غاضب من كشفها لحقيقة ممارسات #النظام وقتل #الشعب_السوري، ولذا اعتبر "العربية" أداة للتحريض على العنف ومنبراً للإرهابيين، كما يروق له أن يسمي المعارضة.

وفي مناسبة سابقة، قال الجعفري في مجلس الأمن أيضا: "قناة العربية تعتبر غرفة عمليات، وقد نشرت خبر قتل الإرهابيين للمدنيين قبل حدوثه".

من داخل محفل دولي وهو #مجلس_الأمن، تجاهل الجعفري معركة نظامه مع المتمردين عليه، وتذكر معركته الشخصية على ما يبدو مع "العربية".