المعارضة تطالب مجلس الأمن بتحقيق فوري بمجزرة إدلب

اعتبر كبير مفاوضي #المعارضة_السورية أن مجزرة إدلب تضع محادثات #جنيف في مهب الريح، فيما طالب #الائتلاف_الوطني #مجلس_الأمن بعقد جلسة طارئة على خلفية قصف بلدة خان شيخون بالغازات السامة ودعاه لفتح تحقيق فوري واتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن محاسبة المسؤولين والمنفذين والداعمين المتورطين فيها وفق الفصل السابع من ميثاق #الأمم_المتحدة.

وأكد الائتلاف أن الفشل في القيام بذلك سيُفهم كرسالة مباركة للنظام السوري على أفعاله وبالتالي بمثابة صمت دولي وربما تورط في المسؤولية عن تلك الجرائم.

في المقابل، نفى مصدر من جيش الأسد استخدام النظام لمثل هذه الأسلحة، قائلاً إن النظام "ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيمياوية ولا يستخدمها ولم يستخدمها لا سابقاً ولا لاحقاً".

وكانت مديرية صحة إدلب قد أكدت مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين في قصف بـ #السارين على بلدة #خان_شيخون بريف #إدلب.