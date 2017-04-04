سوريا.. تأجيل تنفيذ اتفاق مضايا الزبداني وكفريا الفوعة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتأجيل تنفيذ #اتفاق #مضايا و #الزبداني و #الفوعة و #كفريا، الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يتم تأجيل تطبيق الاتفاق إلى ما بين يومي الخميس والأحد المقبلين، بعد رفض بعض سكان الفوعة وكفريا له، وفق المرصد.

كما مارست ميليشيا #حزب_الله ضغوطاً على الرافضين للاتفاق، وأجبرتهم على القبول به، وفقاً لمعلومات المرصد.

من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض نعسان آغا، إن "اتفاق #تهجير مضايا والزبداني باطل ولن نعترف به أو بأي شيء يترتب عليه".