غارات على الغوطة الشرقية ومجزرة في دوما

أسفرت #غارات كثيفة شنتها طائرات #النظام_السوري، الاثنين، على 3 بلدات في #الغوطة_الشرقية قرب #دمشق عن مقتل 28 مدنياً على الأقل، وفق #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.

وسجلت الحصيلة الأكبر في #دوما، شرق العاصمة السورية، حيث قتل 22 مدنياً، بينهم طفلان، وأصيب 22 آخرون، وفق المرصد.

كما قتل 5 مدنيين في #سقبا ومدني واحد في #حرستا الواقعتين أيضاً في الغوطة الشرقية، التي تشكل معقلاً للفصائل المعارضة.

وقال مدير #المرصد_السوري، رامي عبد الرحمن: "حصل تصعيد اليوم (الاثنين) ضد الغوطة، النظام يريد الاستمرار في عزل هذه المنطقة".

وشنت فصائل معارضة، منتصف آذار/مارس، هجوماً على مواقع للنظام في دمشق انطلاقاً من #حي_جوبر المحاذي للغوطة الشرقية. وتمكنت قوات الأسد من صد الهجوم بعد #معارك استمرت أسبوعاً.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ 2012. وتتعرض الغوطة بانتظام لغارات جوية وقصف مدفعي.