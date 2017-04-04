فيديو صادم .. أطفال قضوا في إدلب بغازات الأسد السامة

نشر #ناشطون من محافظة إدلب السورية صوراً وفيديوهات تظهر ضحايا أطفال قضوا جراء قصف طيران الأسد مدينة #خان_شيخون بالغازات السامة صباح الثلاثاء.

وكانت مديرية صحة إدلب قد أكدت مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين في قصف بـ #السارين على بلدة #خان_شيخون بريف #إدلب.

وأفادت قوى الثورة بمقتل 100 شخص بـ #قصف بـ #الغازات_السامة في #مجزرة مروعة ارتكبها #النظام_السوري في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء في بلدة #خان_شيخون بريف #إدلب، التي قصفها بالكيمياوي، في مجزرة أعادت صورها إلى الأذهان ما حدث قبل 4 أعوام في الغوطة.

من جهتها، طالبت #المعارضة_السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة أودى الثلاثاء بحياة مدنيين في محافظة #إدلب شمال غربي البلاد، متهمة #قوات_النظام بتنفيذ الغارات.

ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان "#مجلس_الأمن إلى عقد جلسة طارئة على خلفية #الجريمة، وفتح تحقيق فوري" متهماً قوات النظام بشن غارات على #مدينة_خان _شيخون "مستخدمة صواريخ محملة بغازات #كيمياوية_سامة تتشابه أعراضها مع أعراض #غاز_السارين".

فيما قال مصدر من #جيش_النظام السوري إن الجيش ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيمياوية، ولا يستخدمها ولم يستخدمها لا سابقاً ولا لاحقاً.