مؤتمر دولي لدعم اللاجئين السوريين ينطلق في بروكسل

يتعهد #مانحون دوليون بمليارات أخرى من الدولارات للاجئين السوريين، وذلك خلال مؤتمر يبدأ اليوم الثلاثاء في #بروكسل ويستمر يومين.



وناشدت #الأمم_المتحدة توفير 8 مليارات دولار هذا العام لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح الملايين داخل سوريا وفي دول مجاورة، فيما تتوجه الأنظار إلى دول الخليج والمانحين الأوروبيين التقليديين.



وتعهد #الاتحاد_الأوروبي بالفعل بمبلغ 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار) لعام 2017. وستكون حكومات أخرى تحت ضغوط للوفاء بوعود قطعتها في فبراير/شباط 2016 خلال مؤتمر لندن الذي جمع 11 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

لكن هذه التعهدات قطعت قبل حملة #القصف_الروسي المدمرة في مدينة #حلب السورية العام الماضي، والتي أسفرت عن تدمير مستشفيات ومنازل ومدارس وتسببت في تفاقم الاحتياجات الإنسانية لمن يعيشون داخل سوريا وعددهم 13.5 مليون شخص.



وفر 5 ملايين سوري إلى #تركيا و #لبنان والأردن والعراق والاتحاد الأوروبي منذ أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2011 إلى صراع بين مقاتلي المعارضة ومتشددين والقوات الحكومية وداعمين لها من الخارج.