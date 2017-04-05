الائتلاف: ما يمارسه النظام من قتل يفوق بكثير أعمال داعش

طالب الائتلاف الوطني السوري، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، بتطبيق الفصل السابع من ميثاق #الأمم_المتحدة على #النظام_السوري، مشيراً إلى أن ما يمارسه النظام من قتل يفوق بكثير أعمال #داعش.

كما ناشد #المجتمع_الدولي بإدراج أفراد النظام على لائحة #الإرهاب.

واعتبر نائب رئيس الائتلاف، عبد الحكيم بشار، أن التصريحات الأخيرة للإدارة الأميركية حول مصير رئيس النظام، بشار #الأسد، "تعطي فسحة للنظام لارتكاب المزيد من الجرائم".

وقال المسؤول: "حتى الآن هذه الإدارة لم تفعل شيئاً بل بقيت متفرجة وفقط قامت بتصريحات تعطي فسحة للنظام لارتكاب المزيد من الجرائم".