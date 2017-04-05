بروكسل.. مساعدات إنسانية لسوريا بقيمة 6 مليارات دولار

التزم #المجتمع_الدولي، اليوم الأربعاء، بتقديم #مساعدات_إنسانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى السوريين من سكان ولاجئين خلال 2017، وذلك خلال مؤتمر استضافته بروكسل حول #مستقبل_سوريا.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانديدس في ختام الاجتماع أن المؤتمر أتاح الحصول على "وعد جماعي بستة مليارات دولار لهذا العام".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "جرائم حرب لا تزال" ترتكب في #سوريا، واصفا هجوم الأسد بـ"الغازات السامة" على خان شيخون بشمال غرب البلاد بأنه "مروّع".

وقال غوتيريس لدى وصوله إلى مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا في بروكسل إن "هذه الأحداث المروعة تظهر للأسف أن جرائم حرب لا تزال (ترتكب) في سوريا وأن #القانون الإنساني الدولي ينتهك بشكل متكرر" في هذا البلد.

أوروبا تطالب بحل نهائي

كما أكدت #فيديريكا_موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة دفع محادثات #جنيف حول الأزمة السورية للمرحلة الانتقالية، كما يجب مساعدة السوريين لاستعادة الاستقرار في بلدهم.

وقالت موغيريني في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا علينا ضمان استمرار تقديم المساعدة للسوريين ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى #لبنان والأردن.

وأوضحت عند افتتاح مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا في #بروكسل: "يجب أن نعطي زخماً قوياً لمحادثات السلام في جنيف، ونوحد المجموعة الدولية خلف هذه #المفاوضات".

الأردن: اللاجئون يكلفون ميزانيتنا 10 مليارات دولار

وطالب رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في كلمته بالاجتماع بدعم خطط ومشاريع بلاده التنموية لتغطية عجز الموازنة بسبب إرهاقها لتحمل عبء عدد كبير من اللاجئين مشيرا إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأردن التي ارتفعت بعد استضافة اللاجئين السوريين حيث بلغت كلفة استضافة اللاجئين السوريين أكثر من 10 مليارات دولار.

الكويت: سنقدم 116 مليون دولار لدعم اللاجئين

وقال #صباح_خالد_الحمد_الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية. وأضاف الصباح أنه على المجتمع الدولي العمل على الوصول إلى المحتاجين في سوريا.

وأضاف بأن #الكويت ملتزمة بالوفاء بتعهداتها في تقديم المساعدات حيث ستقدم 116 مليون دولار للاستثمار في الدول المستضيفة للسوريين كما طالب الصباح بضرورة تقديم المسؤولين عن مجزرة خان شيخون إلى المحكمة الدولية.

لبنان: اقتصادنا تضرر بسبب اللاجئين

وقال #سعد_الحريري رئيس الوزراء اللبناني في كلمته إن اقتصاد بلاده تضرر بشكل كبير بسبب استضافة اللاجئين السوريين كما طالب بتقديم الدعم إلى لبنان ومساعدته على تحمل عبء استضافة اللاجئين.

وقال #بوريس_جونسون وزير الخارجية البريطاني إن وجود حكومات تدعم الأسد تناقض لن نسكت عنه وأن مجزرة خان شيخون تحمل بصمات #نظام_الأسد. وأضاف جونسون: نأمل أن تدعم جميع الدول في مجلس الأمن مشروع القرار الذي طرحناه.

فيما قال وزير الخارجية النرويجي إنه في الأزمة السورية تم انتهاك كل الأعراف والقوانين الإنسانية.

كما قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده سنقدم مئة مليون دولار لدعم الشعب السوري هذا العام.

وأكد متحدث باسم #الجيش_الحر في إدلب إن المعارضة لا تملك مخازن أسلحة تصنع مواد كيمياوية ونفى استهداف أي مخزن أسلحة تابع للمعارضة في #خان_شيخون.

ويشارك في اجتماعات الأربعاء في مقر الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية 70 وفدا يمثلون الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية.