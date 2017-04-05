المعارضة: مجزرة إدلب نتيجة لتصريحات أميركا بشأن الأسد

اعتبرت بسمة قضماني، العضو بالمعارضة السورية، الثلاثاء، أن #مجزرة_إدلب "نتيجة مباشرة" للتصريحات الأميركية في الآونة الأخيرة بأن الولايات المتحدة لا تركز على إزاحة رئيس #النظام_السوري بشار الأسد عن السلطة.



وقالت قضماني من واشنطن إن "أول رد فعل من السوريين هو أن هذا نتيجة مباشرة للتصريحات الأميركية بأن #الأسد لا يمثل أولوية ولمنحه الوقت والسماح له بالبقاء في السلطة". لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اعتبر أن المجزرة بسبب تردد إدارة سلفه باراك أوباما وضعفها.

وقتل حوالي 100 شخص وأصيب 400 آخرون تقريباً في قصف بغاز السارين على بلدة خان شيخون بريف إدلب.

وأفادت قوى الثورة بمقتل 100 شخص بقصف بالغازات السامة في مجزرة مروعة ارتكبها #نظام_الأسد في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء في بلدة #خان_شيخون بريف #إدلب، التي قصفها بالكيمياوي، في مجزرة أعادت صورها إلى الأذهان ما حدث قبل أربعة أعوام في الغوطة.