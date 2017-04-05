تركيا: النتائج تشير إلى أن هجوم إدلب كان كيمياويا

أعلن وزير الصحة التركي #رجب_أقداغ اليوم الأربعاء إن #تركيا توصلت إلى نتائج تشير إلى أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل العشرات وبينهم أطفال في محافظة #إدلب بشمال غرب #سوريا كان هجوما كيمياويا.

وأضاف #أقداغ للصحفيين في إقليم #أرضروم بشمال شرق تركيا في تصريحات بُثت على الهواء مباشرة أنه تم نقل نحو 30 شخصا عبر الحدود إلى مستشفيات تركية للعلاج أمس الثلاثاء.

ولم يكشف #وزير الصحة_التركي تفاصيل إضافية حول النتائج التي توصلت لها #أنقرة عن #مجزرة_إدلب.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اقترحت أمس أن يصدر مجلس الأمن قرارا يدين الهجوم الذي أكدوا أن #النظام_السوري نفذه.