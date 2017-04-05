فيديوهات وشهادات جديدة من مجزرة الكيمياوي في إدلب

نشر #ناشطون في سوريا #مقاطع_فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد للمجزرة، التي وقعت يوم الثلاثاء، إثر قصف #طيران_النظام السوري مدينة #خان_شيخون في ريف إدلب بغاز السارين السام والمحرم دولياً.

وأظهرت بعض اللقطات المصابين في مستشفى ميداني، كما نقلت الفيديوهات شهادات لبعض الناجين من #المجزرة بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وصرّح أحد الناشطين أن بعض الحالات وصلت إلى معبر #باب_الهوى الحدودي مع تركيا، وأجريت حينها الإسعافات الأولية للمتضررين الواصلين تبعاً للأدوية المتوفرة في المكان. كما تابع الناشط أن هناك حالات وفاة قد حصلت بسبب تأخر وصول المصابين إلى المستشفى.

وكانت مديرية صحة #إدلب قد أكدت مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين في قصف بـ #السارين على بلدة خان شيخون بريف إدلب.

وأفادت قوى الثورة بمقتل 100 شخص بـ #قصف بـ #الغازات_السامة في #مجزرة مروعة ارتكبها #النظام_السوري في ساعات الصباح الأولى الثلاثاء في بلدة #خان_شيخون بريف #إدلب، التي قصفها بالكيمياوي، في مجزرة أعادت صورها إلى الأذهان ما حدث قبل 4 أعوام في الغوطة.

وذكرت شبكة شام أن مروحيات النظام ألقت براميل متفجرة تحوي غاز السارين، ما أدى لحدوث حالات اختناق في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.