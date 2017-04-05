فيديو مؤثر..طفل يروي ما عاشه أثناء مجزرة الكيمياوي

نشر #ناشطون سوريون مقطع #فيديو لطفل من مدينة #خان_شيخون في محافظة #إدلب شمال #سوريا.

يظهر الطفل في الفيديو وهو يروي ما حدث له أثناء قصف طيران #بشار_الأسد لمدينته بالغازات السامة المحرمة دولياً.

وقال الطفل: "كنت نائماً عندما بدأ القصف وضربت الطائرة مكان منزلنا، كنت مع والدي حينها، وبعد القصف بدأ الصداع يتملك من رأسي إلى أن فقدت الوعي ولم أعلم من آتى بي إلى المستشفى".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser الصور الأقوى من مجزرة خان شيخون

وكانت مديرية صحة #إدلب قد أكدت مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرين في قصف بـ #السارين على بلدة خان شيخون بريف إدلب.

وأفادت قوى الثورة بمقتل 100 شخص بـ #قصف بـ #الغازات_السامة في #مجزرة مروعة ارتكبها #النظام_السوري في ساعات الصباح الأولى من الثلاثاء في بلدة #خان_شيخون بريف #إدلب، التي قصفها بالكيمياوي، في مجزرة أعادت صورها إلى الأذهان ما حدث قبل 4 أعوام في الغوطة.

وذكرت شبكة شام أن #مروحيات_النظام ألقت براميل متفجرة تحوي غاز السارين، ما أدى لحدوث حالات اختناق في صفوف #المدنيين، بينهم نساء وأطفال.