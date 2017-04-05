كيف وصلت منظمة الصحة إلى أن هجوم إدلب كيمياوي؟

أعلنت #منظمة_الصحة_العالمية في بيان أصدرته من جنيف اليوم الأربعاء أن ضحايا #هجوم_إدلب في #سوريا الذي حصل أمس، ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق #غاز_أعصاب.

وقالت المنظمة في بيان: "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيمياوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيمياوية التي تشمل غاز الأعصاب".

وأشارت #منظمة_الصحة إلى أن عدد قتلى الهجوم بلغ 72 قتيلا على الأقل.

وأضاف البيان: "تزيد احتمالات التعرض لـ #هجوم_كيمياوي بسبب عدم ظهور إصابات خارجية على ما يبدو في الحالات التي ظهر عليها سريعا أعراض مماثلة (لتنشق غاز الأعصاب)، بينها ضيق حاد في التنفس شكّل السبب الرئيسي للوفاة".

وأوضحت أن "مؤشرات تتناسب مع التعرض لمواد عضوية فوسفورية، وهي فئة من المواد الكيمياوية تشمل غازات أعصاب سامة".