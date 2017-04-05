ما هو غاز السارين المستخدم في مجزرة إدلب؟

اكتشف غاز السارين الذي استخدمته قوات النظام السوري في إدلب مؤخراً، في ألمانيا عام 1938 وهو شديد السمية، لا رائحة ولا لون له.

يبدأ تأثير بخار غاز #السارين في غضون ثوانٍ، بينما يستغرق تأثير السائل منه عدة دقائق.

عند شم الغاز أو ملامسته الجلد، وهو فسفوري عضوي، فإنه يعطل السائل العصبي بين الغدد والعضلات فتصبح في حالة تنبيه فوق العادة.

ويمكن للجرعة الخفيفة منه أن تؤدي إلى سيلان الأنف والدموع وصولاً إلى الهذيان والتعرق الزائد، وكذلك إلى الدوار والتقيؤ وصعوبة في التنفس.

أما الجرعة المميتة منه فهي نصف ملغم للشخص البالغ. وتتراوح مدة الأعراض بين دقيقة و10 دقائق، يتخللها #فقدان_الوعي والتشنج وشلل الجهاز التنفسي، وبالتالي الوفاة.