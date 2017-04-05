"النصرة" تغتال قيادياً في الجيش الحر بإدلب

تعرض عدد من قادة #الجيش_الحر لكمين من قبل #جبهة_النصرة.

وأكدت مصادر "الحدث" مقتل القيادي في الفرقة 13، العقيد علي السماحي، على الفور.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن قائد الفرقة 13، المقدم أحمد السعود، والذي كان في الحافلة ذاتها، لم يصب بأذى وفي منطقة آمنة.

ويأتي هذا الحادث قبل اجتماع لقادة الجيش الحر شمال #سوريا كان سيعقد لتوحيد فصائل المعارضة حيث هاجم حاجز لجبهة النصرة سيارة تقل قادة الجيش الحر في منطقة خان السبل بإدلب.

ويعتبر المقدم أحمد السعود من أبرز قادة الجيش الحر شمال سوريا وأحد الضباط الذين يحظون بشعبية كبيرة في إدلب. كما تعرض للاختطاف من قبل تنظيم النصرة سابقاً، لكن تظاهرات واحتجاجات كبيرة في إدلب أجبرت النصرة على إطلاق سراحه.