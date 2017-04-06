تركيا: حماية روسيا لنظام الأسد عمل خاطئ تماماً

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش #اوغلو الخميس انتقادا شديدا لدعم #روسيا نظام الرئيس السوري بشار #الأسد بعد يومين على هجوم #كيمياوي تتهم أنقرة دمشق بالوقوف وراءه في خان شيخون بريف إدلب أدى إلى مقتل 100 شخص وإصابة 400 آخرون.

وصرح تشاوش اوغلو لشبكة "ان تي في" أن "حماية روسيا لهذا النظام عمل خاطئ تماما"، مضيفا أن أحدا لا يمكنه "تأييد هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين قال الخميس إنه من غير المقبول توجيه اتهامات "لا أساس لها" بشأن الهجوم الكيمياوي في محافظة #إدلب السورية.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين ناقش القضية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وذكر البيان أن بوتين "أكد أنه من غير المقبول توجيه اتهامات لا أساس لها ضد أحد دون إجراء تحقيق مفصل ومحايد".

وقالت روسيا إنه من السابق لأوانه اتهام الحكومة السورية ودعت إلى فتح تحقيق في الحادث.

