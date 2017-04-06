منظمة حظر "الكيمياوي": تحقيقات في هجوم خان شيخون

أعلنت #منظمة_حظر_الأسلحة_الكيمياوية، الخميس، أن هناك تحقيقا جاريا حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيمياوي في #سوريا وأودى بحياة 86 شخصاً.

وأوضحت المنظمة أنها "اتصلت بالسلطات السورية" وطلبت تبادل المعلومات "المتعلقة بمزاعم حول اللجوء إلى أسلحة كيمياوية في #خان_شيخون" وذلك في إطار مهمة تحقيق لإعداد تقرير عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء.

وأضافت أنها طلبت من جميع الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية "مشاركة أي معلومات قد تكون لديها" حول هذا الهجوم.

وسيثقدم تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والدول الأعضاء فيها.

