روسيا تدعو للتحقيق بمجزرة إدلب.. والنظام يكرر روايته

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن #وزارة_الخارجية قولها اليوم الخميس إن اتهام #النظام_السوري باستخدام #أسلحة_كيمياوية في #إدلب مسألة سابقة لأوانها، وأضافت أن هناك حاجة لإجراء تحقيق شامل.

ورفضت الوزارة كذلك تأكيدات أميركية بأن الهجوم، الذي قتل فيه 100 شخص على الأقل، يعني فشل الاتفاق على تخلص #سوريا من مخزونها من الأسلحة الكيمياوية، قائلة "إن العملية كانت ناجحة بدرجة كبيرة في الواقع".

الكرملين: هجوم إدلب وحشي لكن بيانات أميركا غير موضوعية

إلى ذلك، وصف الكرملين الخميس الهجوم الذي وقع في #خان_شيخون بمحافظة إدلب السورية بالجريمة الوحشية، لكنه قال: "إن استنتاجات واشنطن بشأن الواقعة لا تستند إلى بيانات موضوعية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم #الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "كانت هذه جريمة وحشية وخطيرة لكن ليس من الصحيح أن نضع عناوين تحدد مرتكبيها".

وأضاف أن استخدام الأسلحة الكيمياوية "غير مقبول"، وحث جيش النظام على ضمان عدم وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي من أسماهم بالإرهابيين.

وقال بيسكوف إن أدلة عن الواقعة قدمتها منظمة الدفاع المدني السورية المعروفة باسم الخوذ البيضاء لا يمكن اعتبارها أدلة يعول عليها، مضيفاً "لا نتفق مع هذه الاستنتاجات."

المعلم يكرر روايته عن المجزرة

من جهته، كرر النظام السوري روايته السابقة للمجزرة، والتي أثبتت تشريحات الجثث في تركيا أنها ناجمة عن قصف بغاز السارين، كما رجحت منظمة الصحة العالمية بدورها استعمال غاز أعصاب. وقال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم إن الطيران استهدف مخازن كيمياوية للنصرة في #خان_شيخون بإدلب. وفي حين دعت روسيا لتحقيق شامل قبل اتهام النظام، وضع المعلم شروطاً للتحقيق، قائلاً: "لن نقبل بفريق تحقيق لا يعمل انطلاقا من دمشق."

ونفى المعلم تورط النظام بالمجزرة، متحدثاً عن "حملة ظالمة ضد النظام". وقال: "لم ولن تستخدم" السلاح الكيمياوي ضد الشعب والأطفال، ولا حتى ضد (من أسماهم) الإرهابيين".

وأضاف المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق : "نحن في تنسيق مستمر مع الجانب الروسي بشأن تحقيق خان شيخون".

أما عن التحالف الإيراني مع النظام، فقال: "لا شيء يستطيع أن يفصل بيننا وبين إيران ونحن شركاء بالدم"

كما وصف التصريحات الأميركية الأخيرة بالخطيرة، قائلاً: "ندرك خطورة التصريحات الأخيرة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، قال إن إدارته تشجب #الهجوم البشع والمريع الذي وقع في سوريا الثلاثاء، واعتبر أنه من غير الممكن قبول الأعمال المشينة التي يقوم بها النظام في سوريا.

وصرّح ترمب أن قتل الأطفال الأبرياء بالغاز الكيمياوي انتهاك لما بعد الخطوط الحمراء، مؤكداً أن تهديد #إدارة_أوباما لنظام الأسد بشأن #السلاح_الكيمياوي كان فارغاً.