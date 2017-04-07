بعد الضربة الأميركية.. "الحر" يخشى انتقام الأسد وحلفائه

أعلن الجيش السوري الحر، الجمعة، أنه يخشى عمليات انتقامية من الأسد وحلفائه ضد المدنيين ردا على الغارة الأميركية التي استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص بـ59 صاروخاً فجر الجمعة.

ورحب الجيش السوري الحر بالغارة الأميركية في بيان، وقال "مسؤولية أميركا لا تزال كبيرة ولا تنتهي بالعملية، وإن العمل العسكري يجب أن يستمر لمنع الحكومة السورية من استخدام القواعد الجوية والأسلحة المحظورة".

ووصف الحر الضربات الأميركية بأنها "نقطة البداية الصحيحة في مواجهة الإرهاب والعنف والإجرام، وإيجاد حل سلمي عادل ومرضٍ للسوريين".

ضربات جوية على كل قواعد النظام السوري

من جانبه دعا رئيس وفد الثورة السورية العسكري وكبير المفاوضيين، محمد علوش، الجمعة، إلى ضربات جوية دولية على كل القواعد الجوية السورية وذلك بعد هجوم صاروخي أميركي على قاعدة الشعيرات في مدينة حمص التي استهدفت بـ 59 صاروخاً.



وأضاف القيادي محمد علوش في اتصال مع قناة الحدث "نحن ندعو إلى أن تكون الضربات مشتركة من جميع أنحاء دول العالم في كل المطارات التي يتم استهداف السوريين منها".

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هذا ورحب #الائتلاف_السوري المعارض، بالضربة الأميركية التي استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا، داعياً إلى استمرارها، وفق ما قال متحدث باسمه.

وقال رئيس الـدائـرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية #أحمد_رمضان إن "الائتلاف السوري يرحب بالضربة ويدعو واشنطن لتقويض قدرات #الأسد في شن الغارات".

وأضاف: "ما نأمله استمرار الضربات لمنع النظام من استخدام طائراته في شن أي غارات جديدة أو العودة لاستخدام أسلحة محرمة دولية، وأن تكون هذه الضربة بداية".

ويضم المطار السوري المستهدف، وفق رمضان، "مركزاً لتصنيع البراميل المتفجرة، وموقعا لتجهيز صواريخ محملة بمواد كيمياوية".

وأضاف المسؤول المعارض أن المطار كان "يستخدم في قتل السوريين، وتسبب في مقتل الآلاف منهم نتيجة القصف".

وشنت أميركا هجوما عسكريا على #النظام_السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقال مسؤولون أميركيون إنه تم قصف قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخا، وإن الضربة المحدودة والسريعة انتهت.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "59 صاروخ توما هوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات" في قاعد " #الشعيرات" العسكرية الجوية قرب حمص.

وأضاف مسؤول أميركي أن الصواريخ أصابت أهدافها في الساعة 3:45 صباحا بتوقيت سوريا اليوم الجمعة.

وانطلقت الصواريخ من #مدمرات أميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.