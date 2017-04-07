البيت الأبيض: سوريا يجب أن تلتزم بحظر الكيمياوي

أعلن #البيت_الأبيض، اليوم الجمعة، أن الضربة الجوية التي أمر الرئيس #دونالد_ترمب بتوجيهها لقاعدة عسكرية سورية تبعث بإشارة قوية للعالم، لكنه رفض توضيح هل سيأمر ترمب بالمزيد من الضربات أو الإجراءات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال #المتحدث باسم البيت الأبيض، #شون_سبايسر، للصحافيين في إفادة: "أعتقد أن تصرفات الرئيس كانت حاسمة للغاية الليلة الماضية وواضحة بشأن ما يعتقد أنه ينبغي القيام به".

وأضاف: "أهم شيء هو أن الرئيس يرى أنه ينبغي للحكومة السورية، #نظام_الأسد، على الأقل الالتزام باتفاقات أقرتها بعدم استخدام #أسلحة_كيمياوية. أعتقد أنه ينبغي أن يكون ذلك أقل معيار في العالم".