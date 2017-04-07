بالفيديو والصور.. إطلاق صواريخ أميركية على قاعدة سورية

نشرت وزارة الدفاع الأميركية، صباح الجمعة، الصور الأولى للضربات التي استهدفت مقاتلات ومنشآت عسكرية في مطار الشعيرات في حمص الواقع تحت سلطة النظام السوري، بحسب ما نقلت قنوات تلفزيونية أميركية.

كما نشر فيديو مقتضب يظهر صواريخ التوما هوك تنطلق من المدمرة.

U.S. military releases video of Tomahawk missile launched by Navy warships in the Mediterranean. https://t.co/xRIlhzCSuN pic.twitter.com/bBcy5xEGNL — ABC News (@ABC) April 7, 2017

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الكابتن البحري جيف ديفيس، قال في وقت سابق إنه "تم إبلاغ القوات الروسية مسبقاً بالضربة عن طريق خط تفادي الاشتباك القائم".

وأضاف أن "المخططين العسكريين الأميركيين اتخذوا احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في القاعدة الجوية" الواقعة في وسط سوريا، والتي استهدفها فجر الجمعة 59 صاروخاً عابراً.