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المخابرات الأميركية: الأسد احتفظ بأسلحة كيمياوية

المصدر: واشنطن - رويترز
عمليات تفكيك ونقل سابقة لمكونات كيمياوية في سوريا
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أعلن مسؤول بالمخابرات الأميركية، الخميس، أن أجهزة #المخابرات تشتبه في أن #الرئيس_السوري #بشار_الأسد احتفظ ببعض الأسلحة أو المكونات #الكيمياوية التي وافق على تسليمها بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "لم نصدق مطلقا ما كشفه نظام الأسد عن كامل مخزونه من الأسلحة الكيمياوية".

وقال المسؤول: "لقد أظهر الأسد مرارا أنه مستعد لاستخدام أي أسلحة كيمياوية استبقاها أو أعاد تكوينها للهجوم على شعبه وترويعه".

وإلى ذلك، أكدت #منظمة_حظر_الأسلحة_الكيمياوية الخميس، أن هناك تحقيقا جاريا حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيمياوي في #سوريا وأودى بحياة 86 شخصاً.

وأوضحت المنظمة أنها "اتصلت بالسلطات السورية" وطلبت تبادل المعلومات "المتعلقة بمزاعم حول اللجوء إلى أسلحة كيمياوية في #خان_شيخون وذلك في إطار مهمة تحقيق لإعداد تقرير عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء.

كلمات دالّة

#منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية, #سوريا, #خان شيخون, #المخابرات, #الرئيس السوري, #بشار الأسد, #الكيماوية, #الكيمياوية

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