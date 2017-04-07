المخابرات الأميركية: الأسد احتفظ بأسلحة كيمياوية

أعلن مسؤول بالمخابرات الأميركية، الخميس، أن أجهزة #المخابرات تشتبه في أن #الرئيس_السوري #بشار_الأسد احتفظ ببعض الأسلحة أو المكونات #الكيمياوية التي وافق على تسليمها بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "لم نصدق مطلقا ما كشفه نظام الأسد عن كامل مخزونه من الأسلحة الكيمياوية".

وقال المسؤول: "لقد أظهر الأسد مرارا أنه مستعد لاستخدام أي أسلحة كيمياوية استبقاها أو أعاد تكوينها للهجوم على شعبه وترويعه".

وإلى ذلك، أكدت #منظمة_حظر_الأسلحة_الكيمياوية الخميس، أن هناك تحقيقا جاريا حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيمياوي في #سوريا وأودى بحياة 86 شخصاً.

وأوضحت المنظمة أنها "اتصلت بالسلطات السورية" وطلبت تبادل المعلومات "المتعلقة بمزاعم حول اللجوء إلى أسلحة كيمياوية في #خان_شيخون وذلك في إطار مهمة تحقيق لإعداد تقرير عن الهجوم الذي وقع الثلاثاء.