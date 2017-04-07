النظام السوري: الضربة الأميركية تصرف أرعن غير مسؤول

اعتبر #النظام_السوري في بيان، الجمعة، الضربة الأميركية على قاعدة #الشعيرات العسكرية في #حمص تصرفاً "أرعن غير مسؤول"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف البيان أن هذا "الفعل المشين عبر استهداف #مطار لدولة ذات سيادة يوضح بالدليل القاطع مرة أخرى (...) من أن تعاقب الإدارات لهذا النظام الأميركي لا يغير من السياسات العميقة لكيانه المتمثلة باستهداف الدول وإخضاع الشعوب ومحاولة الهيمنة على العالم".

وأكد النظام السوري أن "هذا العدوان زاد من تصميم #سوريا على ضرب هؤلاء العملاء #الإرهابيين وعلى استمرار سحقهم ورفع وتيرة العمل على ذلك أينما وجدوا على مساحة الأراضي السورية".

جاء ذلك رداً على إطلاق الجيش الأميركي فجر الجمعة 59 صاروخاً عابراً من طراز "توماهوك" استهدفت مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص رداً على هجوم #كيمياوي نفذه النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب أمس الثلاثاء وأوقع 100 قتيل و400 جريح من المدنيين.

ونفت الحكومة السورية قصف خان شيخون بمواد كيمياوية، وأكدت دمشق وحليفتها موسكو أن الطيران الحربي السوري استهدف صباح الثلاثاء مستودعاً للفصائل المعارضة يحتوي على "مواد سامة".