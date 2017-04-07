بعد الضربة الأميركية.. روسيا تعزز دفاعات الأسد الجوية

أعلن #الجيش_الروسي، الجمعة، أنه "سيعزز" الدفاعات الجوية للنظام السوري بعد الضربة الصاروخية الأميركية على قاعدة #الشعيرات في #حمص، وفق ما قال المتحدث العسكري.

وقال إيغور كوناشنكوف للصحافة "من أجل حماية البنى التحتية السورية الأكثر حساسية، سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير بأسرع ما يمكن لتعزيز وتحسين فاعلية منظومة الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية".

وأكد أن 23 #صاروخاً أميركياً فقط أصابت قاعدة الشعيرات، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون إطلاق 59 صاروخاً.

وقال كوناشنكوف إن هذه الضربة تم التحضير لها "قبل وقت طويل من أحداث اليوم".

وتابع "الإدارة الأميركية تبدلت، لكن طريقتها في شن #الحرب لم تتغير منذ عمليات القصف في #يوغوسلافيا و #العراق و #ليبيا".

فيما أكد #الكرملين أن احتمالية الاحتكاك الجوي مع الولايات المتحدة في الأجواء السورية ارتفعت بشكل كبير.

واضاف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع مجلس الأمن الروسي على استمرار الانتشار العسكري في سوريا.

من جانبه أكد مسؤول روسي أن قاعدة اللاذقية الجوية وقاعدة طرطوس البحرية محميتان بنظامي أس-300 وأس-400 الصاروخيين.

هذا بينت وزارة الدفاع الروسية أن متشددين بدؤوا مهاجمة مواقع للجيش السوري بعد الضربات الأميركية مباشرة.