أردوغان: الضربة الأميركية خطوة إيجابية لكن غير كافية

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة الشعيرات في حمص، ووصفه بأنه تطور مهم، لكنه قال إنه غير كافٍ بمفرده، وإنه ينبغي اتخاذ "خطوات جادة" لحماية الشعب السوري.

وقال #أردوغان، إن الضربات الأميركية للقاعدة الجوية السورية ( #الشعيرات) في حمص خطوة إيجابية لكنها ليست كافية.

وأضاف خلال تجمع حاشد في إقليم هاتاي بجنوب البلاد، أنه يجب اتخاذ خطوات فعلية تجاه إنشاء مناطق آمنة في سوريا، مشيراً إلى أنه حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشعب السوري.

وقال أيضاً "تركيا ليس لديها مطامع في #سوريا ولكنها تريد إقامة مناطق آمنة".

وتابع الرئيس التركي قائلا "يملك المجتمع الدولي القدرة على وقف النظام والمنظمات الإرهابية. أتمنى أن يكون الموقف الفعال الذي أبدته الولايات المتحدة في إدلب بداية فيما يتعلق بمثل هذه التطورات".

الإطاحة فوراً بالأسد

من جانبه دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش #أوغلو، الجمعة، للإطاحة فوراً برئيس النظام السوري بشار #الأسد. وقال إنه ينبغي تشكيل حكومة انتقالية، وعبر عن دعمه للهجمات الصاروخية الأميركية، التي نفذت فجر الجمعة على مطار الشعيرات بحمص.

وقال تشاووش أوغلو للصحافيين في بلدة ألانيا في تصريحات بثت على الهواء مباشرة "من الضرورة الإطاحة بالنظام في أسرع وقت ممكن من قيادة سوريا".

وتابع "إذا لم يكن يريد الرحيل وإذا لم تكن هناك حكومة انتقالية وإذا واصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فينبغي اتخاذ الخطوات الضرورية للإطاحة به."

كما ذكر أن إقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا أصبحت أهم من أي وقت مضى. وقال إن التحالف أُخطر بالهجوم الصاروخي الأميركي. وأضاف أنه تحدث عبر الهاتف مع نظيريه الفرنسي والألماني لكنه لم يقل متى كان ذلك.

وقال أيضاً إن اتصالات جرت مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون.

منطقة حظر جوي ومناطق آمنة

إلى ذك، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في وقت لاحق الجمعة إنه من الضروري فرض منطقة لحظر الطيران وإقامة #مناطق_آمنة في سوريا على وجه السرعة.

ووصف المتحدث، إبراهيم كالين، الضربات الصاروخية الأميركية لقاعدة جوية سورية بأنها رد إيجابي على "جرائم حرب". وأضاف في بيان مكتوب "إن تدمير قاعدة الشعيرات الجوية يمثل خطوة مهمة لضمان ألا تمضي الهجمات الكيمياوية والتقليدية على السكان المدنيين من دون عقاب".