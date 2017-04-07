مجلس التعاون: الضربة الأميركية رادع للنظام السوري

أعربت دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبها بالضربة الصاروخية التي وجهتها القوات الأميركية لأهداف عسكرية للنظام السوري ردا على قصف مدينة #خان_شيخون بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد #الزياني إن دول المجلس تأمل أن تشكل هذه الضربة الصاروخية رادعا للنظام السوري لوقف اعتداءاته الهمجية على #الشعب_السوري وقتلهم وتهجيرهم، وانتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية بما فيها استخدام #أسلحة_الدمار_الشامل ضد المدنيين العزل دون وازع من ضمير أو خوف من عقاب.

وعبر الأمين العام عن دعم دول مجلس التعاون للرؤية الأميركية التي تهدف الى إنهاء الفوضى والقتل والدمار في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب من أجل إعادة الاستقرار والأمن الى المنطقة و إنهاء معاناة شعوبها، مشيرا الى أن الحزم الذي تظهره الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس #دونالد_ترمب سوف يسهم في التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والتخفيف من معاناة اللاجئين والمهجرين الذين شردتهم اعتداءات #النظام_السوري.