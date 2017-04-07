موسكو لتيلرسون: تعال وفسر لنا ما فعلتم بسوريا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن متحدثة باسم وزارة #الخارجية_الروسية قولها، الجمعة، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون إلى #موسكو مدرجة على جدول الأعمال في الأسبوع القادم.

وقالت ماريا زاخاروفا إن الوزارة تتوقع أن يوضح تيلرسون موقف #واشنطن في ضوء #الضربات_الصاروخية الأميركية على سوريا.

ونقلت إنترفاكس عنها قوله "فليأت (إلى موسكو) ويفسر لنا الأشياء الغريبة التي فعلوها."

وكانت #أميركا قد شنت هجوماً عسكرياً على #النظام_السوري وتحديداً على قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقال مسؤولون أميركيون إنه تم قصف #قاعدة"جوية سورية بـ 59 صاروخاً، وإن الضربة المحدودة والسريعة انتهت.