روسيا: إغلاق خط اتصال مع أميركا حول سوريا

ذكرت وكالة #إنترفاكس الروسية، نقلا عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أخطرت #وزارة_الدفاع_الأميركية ( #البنتاغون) أنها ستغلق #خط_اتصال يستخدم لتجنب الاشتباكات العرضية في #سوريا في الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش.

واستخدمت واشنطن هذا الخط لإبلاغ موسكو مسبقا بضربتها الصاروخية ضد سوريا فجر الجمعة، والتي شملت إطلاق 59 صاروخا من مدمرات أميركية في شرق البحر المتوسط من طراز توما هوك على قاعدة "الشعيرات" الجوية العسكرية قرب #حمص، وهي القاعدة التي انطلقت منها هجمات كيماوية على #خان_شيخون في محافظة #إدلب الثلاثاء الماضي أوقعت مئات القتلى والجرحى بغاز #السارين المحظور.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون كبار الجمعة إن روسيا لم تعلق قناة اتصال عسكري تهدف لمساعدة القوات الأميركية والروسية في تفادي الاشتباكات العرضية في #سوريا وذلك برغم ضربات صاروخية أميركية على قاعدة جوية سورية أغضبت #موسكو.

وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا مع الصحافيين في (البنتاغون) بشرط عدم الكشف عن أسمائهم أن العمليات العسكرية الأميركية ضد تنظيم داعش في سوريا لم تتغير عقب الضربات الصاروخية.

وذكر المسؤولون أنه لم تحدث أي عمليات انتقامية من سوريا أو روسيا ضد القوات الأميركية في سوريا عقب الضربات.