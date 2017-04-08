سوريا.. 18 قتيلا بينهم 5 أطفال في غارة على إدلب

قُتل 18 مدنياً، بينهم 5 أطفال، في #غارة_جوية، السبت، على محافظة #إدلب في شمال غربي سوريا، بحسب ما أفاد #المرصد_السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد أن تكون #طائرات_روسية، التي تقاتل دعماً للنظام السوري، قد شنت الغارة على قرية أورم الجوز في #الريف_الجنوبي لإدلب، مضيفا أن الحصيلة قد ترتفع لان عددا من المصابين حالتهم حرجة.

وفي حصيلة سابقة، اشار المرصد الى مقتل 15 مدنيا بينهم 4 اطفال.

ويسيطر على محافظة ادلب تحالف للفصائل المعارضة بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وغالبا ما يستهدفه النظام السوري وحليفته #روسيا.

والثلاثاء، أدى هجوم كيمياوي على بلدة #خان_شيخون في ادلب إلى مقتل 87 مدنيا على الأقل، بينهم 31 طفلا.

واتهمت معظم الدول، وفي مقدمتها أميركا،، النظام السوري بتنفيذ الهجوم، في حين نفت دمشق مسؤوليتها عن الهجوم.

ودفع الهجوم على خان شيخون الإدارة الأميركية إلى الرد عبر قصف قاعدة " #الشعيرات" الجوية التابعة للنظام في وسط البلاد، صباح الجمعة، بـ 59 صاروخا من طراز توما هوك، انطلقت من مدمرتين أميركيتين في شرق البحر المتوسط.