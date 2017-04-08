مطار الشعيرات يعاود العمل بعد أقل من 24 ساعة على قصفه

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن #طائرات_حربية_سورية أقلعت من قاعدة جوية قصفت بصواريخ #كروز أميركية، الجمعة، وشنت ضربات جوية على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف #حمص الشرقي.



وأطلقت البحرية الأميركية عشرات الصواريخ على قاعدة " #الشعيرات" الجوية الواقعة قرب مدينة حمص ردا على هجوم كيماوي استهدف #خان_شيخون في محافظة #إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، هذا الأسبوع تلقي واشنطن وحلفاؤها بالمسؤولية فيه على حكومة #دمشق.



وقال #المرصد_السوري إن 8 أشخاص قتلوا في الهجوم الأميركي على القاعدة العسكرية السورية.



وذكر المرصد أن حجم الأضرار التي لحقت بقاعدة الشعيرات الجوية غير واضح بشكل كامل، لكن الطائرات الحربية السورية "فعلت المستحيل" من أجل مواصلة استخدامه في طلعات جوية.