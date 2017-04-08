نظام الأسد ينقل معظم طائراته إلى قاعدة حميميم لحمايتها

أعلنت مصادر في المعارضة السورية أن النظام نقل طائرات حربية إلى قاعدة #حميميم التي تديرها #روسيا لحمايتها من ضربات أميركية محتملة، لا سيما بعد الهجوم على مطار الشعيرات.

وكانت #روسيا أعلنت من جهتها، مساء الجمعة عن مجموعة من الإجراءات لما قالت إنه تعزيزُ للدفاعات الجوية للنظام السوري بعد ضرب مطار #الشعيرات فجراً من قبل الولايات المتحدة بـ 59 صاروخ توماهوك.

ومن هذه الإجراءات تعزيز منظومات أس 300 و400 الصاروخية المكلفة بحماية الوجود الروسي خصوصا في قاعدة حميميم.

وبحسب المصادر سيتم نقل طائرات النظام من القواعد الأخرى إلى قاعدة حميميم لحمايتها من أي ضربات أميركية، فضلاً عن إعادة تأهيل قاعدة الشعيرات التي شهدت أضراراً كبيرة إثر الضربات الأميركية.

يذكر أن الضربات الأميركية لقاعدة الشعيرات لقيت الجمعة ترحيباً شاسعاً من قبل العديد من الدول العربية، فضلاً عن فرنسا وألمانيا وتركيا، في حين نددت كل من روسيا وإيران، حليفتا الأسد بها. واعتبرتها موسكو تهديداً للتعاون بينها وبين أميركا، وعلقت اتفاقية سلامة الطيران بينهما في سوريا.