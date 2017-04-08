واشنطن تبحث احتمال تورط موسكو بكيماوي "خان شيخون"

قال #الجيش_الأميركي إنه يشتبه بأن #النظام_السوري تلقى "مساعدة" في الهجوم الكيماوي على #خان_شيخون .

وأكد المصدر أن #البنتاغون يبحث إن كانت #موسكو متورطة أيضا في استخدام الأسلحة الكيماوية خصوصا بعد تعمدها تدمير مستشفى المدينة بعد خمس ساعات من الهجوم لإخفاء الأدلة.

وأكد البنتاغون أن روسيا تعهدت بأن يتخلص النظام من الأسلحة الكيماوية إلا أن النظام أقدم على استخدامها.

وأبلغ البنتاغون عدداً من الإعلاميين خلال جلسة مغلقة تأكده من استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيماوية، وذلك من خلال خرائط وصور عبر #الأقمار_الصناعية تظهر أماكن #الهجمات_الكيماوية وتتبع طائرات النظام ومسارها.

وكانت أميركا نفذت ضربة عسكرية على قاعدة الشعيرات أمس، وهي القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي قصفت "خان شيخون" بالسلاح الكيماوي.

واستمرت الضربة بين 3 و4 دقائق تقريبا، أمطرت فيها مدمرات أميركية من شرق المتوسط قاعدة الشعيرات بـ59 صاروخا .