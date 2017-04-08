وزير الخزانة الأميركي: نخطط لعقوبات جديدة على سوريا

أبلغ #وزير_الخزانة الأميركي #ستيف_منوتشين، الجمعة، الصحافيين أنه يعتزم إعلان #عقوبات_اقتصادية إضافية على سوريا في المستقبل القريب في إطار الرد الأميركي على هجوم بغاز سام تقول الدول الغربية إن حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد نفذته.



وقال منوتشين: "نتوقع أن تلك (العقوبات) ستستمر في أن يكون لها تأثير مهم على منع الآخرين مع الدخول في تعاملات تجارية معهم. العقوبات مهمة للغاية وسنستخدمها لتحقيق أقصى تأثير".

وشنت أميركا هجوماً عسكرياً على النظام السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقال مسؤولون أميركيون إنه تم قصف قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً، وإن الضربة المحدودة والسريعة انتهت.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون) إن "59 صاروخ توماهوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات" في قاعد " #الشعيرات" العسكرية الجوية قرب #حمص.

وجاء القصف رداً على الهجوم الذي شنته الحكومة السورية بالأسلحة الكيمياوية في 4 نيسان/أبريل في #خان_شيخون، والذي أسفر عن مقتل وجرح المئات من السوريين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.