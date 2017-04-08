وزير خارجية بريطانيا يلغي زيارته لموسكو بسبب سوريا

ألغى وزير خارجية #بريطانيا بوريس #جونسون ، السبت زيارته للعاصمة الروسية #موسكو بسبب تطورات الوضع في #سوريا .

وشنت أميركا هجوماً عسكرياً على #النظام_السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وقال مسؤولون أميركيون إنه تم قصف قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً، وإن الضربة المحدودة والسريعة انتهت.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "59 صاروخ #توماهوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات" في قاعدة #الشعيرات العسكرية الجوية قرب حمص.

في المقابل، رحبت بريطانيا بالضربات الصاروخية الأميركية، وأكدت الحكومة البريطانية امس الجمعة أنها "تدعم كليا تحرك الولايات المتحدة" التي وجهت ضربة صاروخية إلى النظام السوري. وقال الناطق باسم رئاسة الحكومة في بيان إن هذه الضربة "تشكل ردا مناسبا على الهجوم الوحشي بالسلاح الكيمياوي الذي ارتكبه النظام السوري". وأوضح أن المملكة المتحدة "مصممة على منع أي هجوم جديد" من نظام #دمشق".

فيما نددت #روسيا، الجمعة، بالضربات الأميركية واعتبرتها عدواناً على دولة ذات سيادة، وانتهاكاً للقانون الدولي.

وقال الكرملين إن تلك الضربات ألحقت ضرراً كبيراً بالعلاقات مع أميركا. وأضاف أن جيش النظام السوري لا يملك أسلحة كيمياوية، وإن الضربات أتت بناء على ادعاءات ملفقة. كما نفى امتلاك النظام السوري أسلحة كيمياوية.

وأعلنت روسيا، الجمعة، تعليق الاتفاق مع واشنطن الرامي إلى منع وقوع حوادث جوية بين طائرات البلدين فوق سوريا بعد الضربة الصاروخية الأميركية على قاعدة عسكرية في وسط البلاد، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الجمعة. وذكرت ماريا زاخاروفا أن بلادها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للنظر في الوضع.