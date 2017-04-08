السوريون بعد ضربة ترمب لنظام الأسد: "بنحبك أبو إيفانكا"

"أبو إيفانكا" هي الكنية التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحببا على الرئيس دونالد #ترمب بعد توجيه ضربة صاروخية أميركية على #مطار_الشعيرات العسكري في #حمص ردا على هجوم جوي بسلاح كيمياوي على بلدة خان شيخون يتهم النظام بالوقوف خلفه.

تغريدات عدة وجه خلالها نشطاء عرب على مواقع التواصل الاجتماعي التحية والشكر للرئيس الأميركي حيث انتشرت عدة صور مؤيدة لترمب إحداها وهو يرتدي الطربوش العربي كبطل للثورة السورية مع عبارة "منحبك"، في رد ساخر على شعار يستخدمه مؤيدو #النظام_السوري.

كما قام بعض الرواد السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق لقب "أبو إيفانكا الأميركي" على غرار الأسماء الجهادية، كما عبروا عن تقديرهم لترمب فيما فضل آخرون وصفه بأنه رجل له كلمته مشيرين إلى سلفه باراك #أوباما الذي عجز حينها عن الوفاء بتعهداته بمحاسبة نظام الأسد.

لكن الضربة التي أثلجت قلوب البعض لم تكن كافية للبعض الآخر الذين رأوا أن الضربة بشكلها الحالي لن تعمل على ردع النظام عن ارتكاب جرائمه مطالبين بخطوات دولية أكثر جدية كالحظر الجوي.