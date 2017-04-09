أميرال أميركي: قصف سوريا دمر وسائل إطلاق "الكيمياوي"

أكدت الأميرال #ميشيل_هاوارد #قائد_القوات_البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، السبت، أن الهجمات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة على قاعدة " #الشعيرات" الجوية في سوريا، قرب حمص، دمرت وسائل إطلاق الأسلحة #الكيمياوية في تلك القاعدة، وأن #الجيش_الأميركي مازال مستعدا لشن هجمات أخرى إذا دعت الحاجة لذلك.

وقالت هاوارد إن الولايات المتحدة قررت شن هذه الهجمات بعد أن أخفقت الأمم المتحدة في إصدار قرار يدين هجوما داميا بالأسلحة الكيماوية أدى إلى قتل العشرات في بلدة #خان_شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.



وأنحت واشنطن باللوم على الحكومة السورية في هذا الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء. ونفت دمشق بشدة مسؤوليتها وأنحت باللوم في القتلى على تسرب من مخزن للأسلحة الكيماوية تابع لقوات المعارضة تقول إنه أصيب في #غارة جوية سورية.



وأضافت هاوارد في مقابلة خلال إحدى فعاليات الدفاع الصاروخي في كولونيا: "نفذنا هجمات ضد مطار كان الوسيلة التي أُطلقت منها المواد الكيماوية. هذه الوسائل ليس لها وجود الآن. رأينا سوء استخدام الأسلحة الكيماوية، وقلنا إننا بحاجة لأن نبعث برسالة واضحة جدا".



وسئلت عن خطة الجيش الأميركي بشأن كيفية التعامل مع أي هجمات محتملة أخرى، فقالت هاوارد إن الجيش مستعد للرد إذا أخفقت الخيارات

الأخرى.



وامتنعت هاوارد عن إعطاء أي تفاصيل بشأن تقييم الجيش الأميركي للأضرار التي وقعت، ولكنها قالت إنها واثقة من أن الهجمات أصابت الهدف المقصود.





وأضافت: "النية كانت تدمير المطار والتخلص من وسائل إطلاق الأسلحة الكيماوية. أشعر أن هذا تحقق".



وأطلقت الصواريخ من السفينتين الحربيتين #بورتر و #روس بتنسيق وثيق مع #القيادة_المركزية الأميركية المسؤولة عن# الشرق_الأوسط.



وأشادت هاوارد بالتحرك السريع الذي قام به قادة وأفراد أطقم السفينتين ردا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.