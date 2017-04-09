المعارضة السورية تصدّ هجوماً لداعش على الحدود مع العراق

قالت مصادر من مقاتلي #المعارضة_السورية إنهم تمكنوا اليوم الأحد من صد #هجوم_انتحاري شنه #تنظيم_ داعش على قاعدة عسكرية قرب معبر حدودي مع #العراق.

وحاول مقاتلو داعش تنفيذ الهجوم في منتصف الليل بمركبة واحدة على الأقل محملة بالمتفجرات استخدمت لاقتحام بوابة قاعدة شديدة التحصين قرب معبر التنف الحدودي.

وأضاف مصدر من مقاتلي المعارضة أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب العشرات.

ونفذ مقاتلو التنظيم هجوماً انتحارياً على قافلة تقل مقاتلين للمعارضة من جماعة أسود الشرقية المدعومة من الغرب، بعد أن أرسلت تعزيزات من موقعها قرب #مخيم_الركبان للاجئين إلى الجنوب الغربي من موقع الهجوم. وقتل اثنان من مقاتلي الجماعة في الكمين.