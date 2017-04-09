بعد الضربة الأميركية.. روسيا وإيران تتوعدان بالرد

قال مركز لـ #القيادة_المشتركة يضم #روسيا و#إيران وتحالفاً لجماعات مسلحة تدعم رئيس النظام السوري #بشار_ الأسد إن #الضربة_الأميركية على قاعدة جوية للنظام تجاوزت "الخطوط الحمراء".

وأضاف المركز في بيان نشره #الإعلام_الحربي التابع له أنه سيرد من الآن فصاعداً على أي‭‭ ‬‬عدوان وسيرفع مستوى دعمه للأسد.

وأكدت مصادر أن الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني يدعوان لتحقيق موضوعي في هجوم بـ #أسلحة_كيماوية في إدلب السورية.

وكانت #أميركا قد شنت هجوماً عسكرياً على #النظام_السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقال مسؤولون أميركيون إنه تم قصف قاعدة جوية سورية بـ 59 صاروخاً.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "59 صاروخ توماهوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والمواد اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي ورادارات" في قاعدة "الشعيرات" العسكرية الجوية قرب حمص.

كما ذكر مسؤول أميركي أن الصواريخ أصابت أهدافها في الساعة 3:45 صباحا بتوقيت سوريا الجمعة.

وانطلقت الصواريخ من مدمرات أميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.