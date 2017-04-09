تيلرسون: روسيا غير مؤهلة لتفكيك كيمياوي الأسد

تساءل وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون، الأحد، قبل يومين من زيارته #موسكو، عن النوايا الفعلية لروسيا في #سوريا، معتبراً أنها بدت "غير مؤهلة" للإشراف على تفكيك الترسانة الكيمياوية لنظام #بشار_الأسد.

وقال تيلرسون في مقابلة مع شبكة أيه بي سي "هذا سيكون جزءاً من المباحثات التي سنجريها حين أصل إلى موسكو هذا الأسبوع. سأطلب من وزير الخارجية #سيرغي_لافروف والحكومة الروسية أن يفيا بالتزاماتهما حيال #المجتمع_الدولي حين وافقا على ضمان التخلص من الأسلحة الكيمياوية".

وأضاف "لماذا لم تكن روسيا قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة؟ هذا ليس واضحاً بالنسبة إلي. لا أريد أن أستخلص أنهم كانوا متواطئين، لكن من الواضح أنهم كانوا غير مؤهلين وقد يكون السوريون تلاعبوا بهم".

وتابع تيلرسون أيضاً "لا أعتقد أن الروس يريدون تدهوراً للعلاقات مع #الولايات_المتحدة، ولكن ينبغي إجراء مباحثات كثيفة لنفهم في شكل أفضل طبيعة العلاقة التي تريد روسيا أن تقيمها معنا".

وأضاف "آمل أن نجري محادثات بناءة مع #الحكومة_الروسية ووزير الخارجية لافروف لتدعم روسيا عملية تفضي إلى سوريا مستقرة".