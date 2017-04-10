أميركا تبقي احتمال شن مزيد من الضربات في سوريا قائماً

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس دونالد #ترمب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية في سوريا، إذا استمر استخدام الأسلحة الكيمياوية هناك.



وأوضح شون سبايسر المتحدث باسم #البيت_الأبيض في مؤتمر صحافي أن "مشهد الناس وهم يُضربون بالغاز ويُقصفون بالبراميل المتفجرة يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من الأعمال مجدداً.. فإننا نبقي احتمال التحرك في المستقبل قائماً".

وأضاف أن "احتواء تنظيم #داعش هو أعظم شيء تستطيع أميركا القيام به لإغاثة الشعب السوري، معتبراً أن "القضاء على داعش سيساعد على توفير الأجواء لاختيار قيادة جديدة في #سوريا.

وكانت القوات الأميركية شنت ضربة بـ59 صاروخ توماهوك على قاعدة لجيش النظام السوري، انطلقت منها طائرات محملة بالكيمياوي وقصفت خان شيخون.