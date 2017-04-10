جونسون: نبحث عقوبات على ضباط في جيشي الأسد وروسيا

قال وزير خارجية #بريطانيا، بوريس جونسون، إننا "سنناقش في اجتماعات مجموعة السبع احتمال فرض مزيد من العقوبات على شخصيات عسكرية سورية وروسية".

وأضاف جونسون أنه "على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستتمسك بدعم حكومة (بشار) الأسد السامة أم تعمل مع باقي مجموعة السبع من أجل حل سياسي".

ويلتقي وزراء خارجية #مجموعة_الدول_السبع الصناعية الكبرى، اليوم الاثنين، في اجتماعهم السنوي فيما تسعى #أوروبا واليابان إلى توضيح من #الولايات_المتحدة بشأن مجموعة من القضايا لاسيما #سوريا.

تأتي اللقاءات التي تستمر يومين في توسكانا في الوقت الذي تقترب فيه مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأميركية من شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من طموحات #كوريا_الشمالية النووية، بينما تكابد علاقات الغرب مع #روسيا لتجاوز سنوات من انعدام الثقة.

لكن الحرب السورية ستهيمن على الأرجح على المحادثات، وتتطلع إيطاليا إلى إصدار بيان ختامي يعزز جهود #الأمم_المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات.