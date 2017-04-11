تركيا: النظام السوري لا يزال يمتلك قدرات كيمياوية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش #أوغلو الثلاثاء أن النظام السوري لا يزال يمتلك #أسلحة_كيمياوية . وقال: "نتائجنا تشير إلى أن الحكومة السورية ما زالت تمتلك قدرات حربية كيمياوية". وحث على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون استخدامها.



وأضاف في تصريحات لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية التركية من إيطاليا أن هناك حاجة ملحة لحكومة انتقالية في سوريا وأن مخاطر الأسلحة الكيماوية ستظل قائمة ما دام الأسد في السلطة.

تأتي تلك التصريحات على خلفية هجوم #خان_شيخون بريف إدلب الأسبوع الماضي، حيث قصفت طائرات تابعة للنظام السوري بأسلحة يعتقد أنها كيمياوية مستشفى ومواقع أخرى في البلدة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وكان أوغلو أكد الأحد أن #تركيا لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي اتفق عليه قبل أشهر في #سوريا ، لكن روسيا يجب أن تكف عن الإصرار على ضرورة بقاء رئيس النظام السوري بشار #الأسد في السلطة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه أبلغ نظيره الروسي بأن موسكو لم تتخذ الخطوات اللازمة في مواجهة الانتهاكات السورية لوقف إطلاق النار في سوريا.