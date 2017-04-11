تركيا تؤكد: غاز السارين السام استخدم بهجوم إدلب

نقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء عن وزير الصحة التركي رجب أقداغ قوله اليوم الثلاثاء إن فحوصا أجريت لضحايا هجوم يشتبه بأنه #كيمياوي في محافظة #إدلب بشمال غرب #سوريا أكدت استخدام #غاز_السارين.

وتتهم #واشنطن وأنقرة #النظام_السوري بشن هجوم بالغاز السام.

وأسفر الهجوم عن سقوط نحو مئة قتيل بينهم أطفال لكن #نظام_الأسد نفى مسؤوليته.

وشنت الولايات المتحدة ضربات صاروخية الأسبوع الماضي على قاعدة جوية للنظام السوري.

ونقلت الوكالة عن أقداغ قوله إن فحوصا للدم والبول أظهرت أنه تم العثور على مادة حمضية في عينات من ضحايا إدلب بما يوضح تعرضهم "لحرب كيمياوية".

وتحتوي المادة الحمضية التي ذكرها على غاز السارين.