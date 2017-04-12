روبرت فورد: الأسد يمكن أن يستخدم الكيمياوي ثانية

قال آخر #سفير #للولايات #المتحدة في دمشق، #روبرت_فورد ، إن "من المؤكد إلى حد كبير أن #الأسد سيحاول استخدام #السلاح #الكيمياوي مرة أخرى".

واعتبر فورد في لقاء مع قناة CBS #الأميركية أن #الهجوم_الأميركي على قاعدة #الشعيرات بسوريا، كان جيدا جدا، وخطوة للحيلولة دون استخدام الأسد للسلاح الكيمياوي، إلا أنه "مجرد خطوة".

وأضاف أن الهجمات ضد نظام الأسد في سوريا لابد أن تستمر.

وأعرب فورد عن اعتقاده أن إقناع روسيا بوقف الأسد عن استخدام السلاح الكيمياوي سيكون صعبا جدا.

وردا على سؤال بخصوص تهديدات طهران، قال فورد إن #إيران لديها القدرة على الرد على الولايات المتحدة، حيث يمكنها مثلا استهداف الجنود الأميركيين في العراق.

وأكد أنه من غير الممكن تحقيق الرغبة الأميركية في تغيير النظام في سوريا، طالما استمر الدعم الإيراني والروسي للأسد.

وهاجمت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، بصواريخ "توماهوك"، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد على قصف "خان شيخون".