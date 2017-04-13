علماء بريطانيون يثبتون وجود "السارين" بمجزرة إدلب

قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الخميس إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيمياوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين.

وأضاف الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين."

وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضاً أن المادة الكيمياوية المستخدمة في هجوم الرابع من نيسان/أبريل هي السارين.

وكانت مصادر قالت إن منظمة حظر #الأسلحة_الكيمياوية أرسلت فريقاً من الخبراء إلى #تركيا لجمع عينات، ضمن إطار تحقيق بهجوم بغاز السارين في #سوريا الأسبوع الماضي نفّذته #قوات_الأسد، وأدى إلى مقتل العشرات في #خان_شيخون بإدلب.

وقالت المصادر لرويترز الخميس إن المنظمة ومقرها #لاهاي أرسلت بعثة لتقصي الحقائق لجمع عينات حيوية (بيومترية) وإجراء مقابلات مع الناجين.

وكانت الاستخبارات العسكرية الأميركية قد استعرضت محادثات هاتفية بين عناصر من #جيش_الأسد وخبراء #كيمياوي أثناء الإعداد للهجوم بـ #غاز_السارين على #خان_شيخون في #إدلب الأسبوع الماضي، حسب ما نقلته شبكة "سي.أن.أن" عن مسؤول عسكري رفيع في #الجيش_الأميركي.

وأوضحت #الاستخبارات_الأميركية أن عملية الاختراق هذه جاءت ضمن مراجعة فورية عقب #الهجوم_الكيمياوي للتأكد من مسؤولية #النظام_السوري في الهجوم.

وشدد المصدر على أن #أميركا لم تكن على علم مسبق بـ #هجوم_إدلب، وأن التقرير حول فحوى المحادثات لم يرصد دوراً روسياً، ربما بسبب حذر ويقظة الروس في اتصالاتهم.

ورجّح المصدر أن يحتفظ #البيت_الأبيض و #البنتاغون بالمعلومات حول إمكانية تورط الروس في حال امتلكا أدلة على ذلك.